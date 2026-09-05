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Hubble сфотографував гігантську «супербульбашку» у космічній туманності

Hubble сфотографував гігантську «супербульбашку» у космічній туманності

Космічний телескоп Hubble зробив знімок галактичної туманності LHA 120-N44, або N44, яка розташована у сузір’ї Золота Риба.

Про це повідомила NASA.

Однією з головних особливостей N44 є величезна центральна порожнина, яку називають «супербульбашкою». Її розміри становлять приблизно 210 на 140 світлових років. Навколо неї розташована оболонка з щільного газу.

«Супербульбашка» сформувалася під впливом зірок, розташованих у центральній частині туманності. Потужні зоряні вітри та вибухи наднових поступово виштовхували значну частину газу, з якого утворилися ці зорі.

Викинутий газ згодом стиснувся, сформувавши щільну оболонку навколо порожнини. Саме в цій оболонці нині утворюються нові зорі.

Це робить N44 важливим об’єктом для астрономів, які досліджують процеси зореутворення. Науковці намагаються зрозуміти, скільки часу минає від моменту стиснення холодних газових хмар у щільні структури до запуску ядерного синтезу в центрі новонародженої зорі.

Спостереження таких об’єктів дають змогу краще зрозуміти взаємодію між масивними зорями, газом і процесами формування нових поколінь зір у галактиках.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

космостелескопHubble
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