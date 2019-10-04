Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подготовила обращение к российской коллеге Татьяне Москальковой, касающееся соблюдения прав украинских граждан, находящихся в местах несвободы на территории России.

«Обратилась в связи с ухудшением состояния здоровья Рефата Алимова, который находится в СИЗО Ростовской области РФ. По полученной информации, Рефат пожаловался на сильные боли в области почек во время судебного заседания 2 октября этого года. Другое обращение касается Александра Шумкова, который содержится в исправительной колонии в Тверской области РФ», - говорится в Facebook Денисовой.

Во время встречи со своим адвокатом Шумков сообщил об усилении физического и морально-психологического давления на него со стороны сотрудников колонии. Кроме того, есть информация об ухудшении состояния его здоровья.

«Попросила Москалькову проверить вышеуказанную информацию и принять меры для восстановления прав граждан Украины, а также обеспечить проведение соответствующего медицинского обследования и лечения», - отметила Денисова.