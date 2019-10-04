также в разделеОбщество
Инспектора патрульной полиции задержали при получении взятки от водителя 13
Маркарова намерена судиться с НАПК 22
Перед встречей Лукашенко и Зеленского белорусского шпиона освободили из-под стражи 37
В МИД РФ заявили, что Javelin не помогут Украине 118
Пристайко анонсировал обмен пленными на следующей неделе 57
3 октября. Картина дня 21
В Украину идут похолодание и дожди 30
В «ДНР» украинскому военному дали 30 лет тюрьмы 42
ВАКС избрал меру пресечения для экс-нардепа Березкина 21
Избившего битой студента экс-полицейского арестовали на 2 месяца 18
Изменен порядок пересечения линии разграничения на Донбассе 49
ФСБ сообщила о задержании на админгранице с Крымом украинца 24
«Днепровский меткомбинат» приостанавливает производство 59
Захватил урожай и покалечил фермера: обнародованы подробности скандала с экс-нардепом Кривохатько 56
ГПУ заменила прокуроров по делу Гандзюк 24
Уманские чиновники вымогали деньги у хасидов 82
Дмитрунь хвастается, что купил за полмиллиона должность прокуратура Киевской области 167
Аферистка Елизавета Павлова готовится «похоронить» новый фильм 110

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подготовила обращение к российской коллеге Татьяне Москальковой, касающееся соблюдения прав украинских граждан, находящихся в местах несвободы на территории России.

«Обратилась в связи с ухудшением состояния здоровья Рефата Алимова, который находится в СИЗО Ростовской области РФ. По полученной информации, Рефат пожаловался на сильные боли в области почек во время судебного заседания 2 октября этого года. Другое обращение касается Александра Шумкова, который содержится в исправительной колонии в Тверской области РФ», - говорится в Facebook Денисовой.

Во время встречи со своим адвокатом Шумков сообщил об усилении физического и морально-психологического давления на него со стороны сотрудников колонии. Кроме того, есть информация об ухудшении состояния его здоровья.

«Попросила Москалькову проверить вышеуказанную информацию и принять меры для восстановления прав граждан Украины, а также обеспечить проведение соответствующего медицинского обследования и лечения», - отметила Денисова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

осень
7365 грн.
19
Теги