Народный депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук заявил, что число комитетов уменьшилось на 5. Об этом он сообщил на брифинге, который транслировал 112 Украина.

Стефанчук не исключает оптимизации комитетов в дальнейшем, если они не будут работать по итогам первого года.

«Мы сократили 5 комитетов, и мы считаем, что это уже наш вклад в экономию бюджета... Аналогично мы настроены на реформирование вопросов, связанных с количеством министерств, потому что мы тоже не можем утверждать, что все министерства, которые предусмотрены в Украине, эффективно работают. Для нас приоритетом является эффективность работы любого органа», - сказал Стефанчук.

Напомним, «Слуга народа» пренебрегла решением первого заседания подготовительной группы и определила на свое усмотрение количество депутатов в каждом комитете Верховной Рады.

Партия решила делить места в комитетах пропорционально размеру фракций, а, следовательно, во всех комитетах будет монобольшинство «СН».