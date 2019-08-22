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В «Слуге народа» объяснили принцип определения состава комитетов Рады 43

Народный депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук заявил, что число комитетов уменьшилось на 5. Об этом он сообщил на брифинге, который транслировал 112 Украина. 

Стефанчук не исключает оптимизации комитетов в дальнейшем, если они не будут работать по итогам первого года. 

«Мы сократили 5 комитетов, и мы считаем, что это уже наш вклад в экономию бюджета... Аналогично мы настроены на реформирование вопросов, связанных с количеством министерств, потому что мы тоже не можем утверждать, что все министерства, которые предусмотрены в Украине, эффективно работают. Для нас приоритетом является эффективность работы любого органа», - сказал Стефанчук. 

Напомним, «Слуга народа» пренебрегла решением первого заседания подготовительной группы и определила на свое усмотрение количество депутатов в каждом комитете Верховной Рады.

Партия решила делить места в комитетах пропорционально размеру фракций, а, следовательно, во всех комитетах будет монобольшинство «СН».
ForUm

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