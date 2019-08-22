Народный депутат Украины Игорь Кононенко прокомментировал открытие против него уголовного производства по факту декларирования недостоверной информации.

«Дело» базируется на решении НАПК по результатам проверки моей декларации 2015 года. При этом в своем решении НАПК ссылается на документы 2017 года, которые совсем не касаются проверяемого периода. То есть сейчас, в 2019 году, открыто производство по декларации 2015 года, которую проверяли, принимая во внимание данные 2017 года», - написал он в Facebook.

Одна из претензий НАПК по ценному движимому имуществу, не подлежащему обязательному декларированию.

«Заполняя декларацию, я решил задекларировать даже то, что необязательно декларировать. Считаю, что это является моим правом как субъекта декларирования и законом не запрещено», - пояснил нардеп.

Еще один вопрос возник относительно транспортного средства. В 2015 году Кононенко предоставил информацию о снятии с учета уничтоженной машины, о чем в НАПК была предоставлена справка из органов ДРТЗ МВД Украины, в которой указывалось дата регистрации авто и детали вообще. Согласно с процедурой, в 2016-м автомобиль был снят с учета. Возможно, реестр не успел обновиться, возможно, в НАПК не разобрались, отметил он.

«Что касается акций, их стоимость была отмечена только на дату приобретения в связи с тем, что на момент заполнения декларации со стороны НАПК отсутствовали разъяснения относительно правильности заполнения данных. Аналогичная ситуация и с курсом валют: я отметил курс НБУ на момент заполнения декларации, а как оказалось, надо было иначе», - написал Кононенко.

«Но самое главное, в СМИ пишут, что сумма недостоверных сведений в декларации 2015 года составляет почти 7,6 млн грн, но в решении НАПК, которое я получил, нет даже приблизительно такой суммы. Там вообще нет никакой суммы», - заявил нардеп.

Кононенко намерен обжаловать решение НАПК «в той части, где он не согласен».

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство относительно возможного декларирования недостоверной информации действующим народным депутатом от «БПП» Игорем Кононенко.