также в разделеПолитика
Лавров предостерег от «погони за сенсацией» в вопросе политузников
Богдан подал в суд на журналистов 37
Журнал Polonia Christiana: Медведчук выступает за сотрудничество с Россией, чтобы консолидировать независимую Украину 23
«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует в процессе избрания руководства парламентских комитетов придерживаться Закона о регламенте ВР 22
МИД РФ – Зеленскому: Вам подсунули бессмысленный набор букв 360
Гройсман тоже высказался по поводу возвращения РФ в G8 40
Зеленский прокомментировал идею возвращения РФ в G7 147
ФРГ против возвращения России в G8 41
«Оппозиционная платформа – За жизнь»: Власть Зеленского строит Освенцим для независимых СМИ 54
Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа 276
Гройсман подвел итоги своей работы 48
В «Слуге народа» объяснили принцип определения состава комитетов Рады 33
Избран новый глава Одесского облсовета 60
СМИ: Трамп и Макрон договорились вернуть Россию в G8 в следующем году 47
«Слуги народа» самовольно пересмотрели количество депутатов в комитетах Рады 68
«Слуги народа» займут все передние места в Раде 171
Журнал Polonia Christiana: Медведчук стал одной из центральных фигур в интервью Путина режиссеру Оливеру Стоуну 87
Медведчук: Украинской власти придется держать ответ перед Европарламентом, если она не прекратит давление на СМИ 50

Народный депутат Украины Игорь Кононенко прокомментировал открытие против него уголовного производства по факту декларирования недостоверной информации.

«Дело» базируется на решении НАПК по результатам проверки моей декларации 2015 года. При этом в своем решении НАПК ссылается на документы 2017 года, которые совсем не касаются проверяемого периода. То есть сейчас, в 2019 году, открыто производство по декларации 2015 года, которую проверяли, принимая во внимание данные 2017 года», - написал он в Facebook.

Одна из претензий НАПК по ценному движимому имуществу, не подлежащему обязательному декларированию.

«Заполняя декларацию, я решил задекларировать даже то, что необязательно декларировать. Считаю, что это является моим правом как субъекта декларирования и законом не запрещено», - пояснил нардеп.

Еще один вопрос возник относительно транспортного средства. В 2015 году Кононенко предоставил информацию о снятии с учета уничтоженной машины, о чем в НАПК была предоставлена справка из органов ДРТЗ МВД Украины, в которой указывалось дата регистрации авто и детали вообще. Согласно с процедурой, в 2016-м автомобиль был снят с учета. Возможно, реестр не успел обновиться, возможно, в НАПК не разобрались, отметил он.

«Что касается акций, их стоимость была отмечена только на дату приобретения в связи с тем, что на момент заполнения декларации со стороны НАПК отсутствовали разъяснения относительно правильности заполнения данных. Аналогичная ситуация и с курсом валют: я отметил курс НБУ на момент заполнения декларации, а как оказалось, надо было иначе», - написал Кононенко.

«Но самое главное, в СМИ пишут, что сумма недостоверных сведений в декларации 2015 года составляет почти 7,6 млн грн, но в решении НАПК, которое я получил, нет даже приблизительно такой суммы. Там вообще нет никакой суммы», - заявил нардеп.

Кононенко намерен обжаловать решение НАПК «в той части, где он не согласен».

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство относительно возможного декларирования недостоверной информации действующим народным депутатом от «БПП» Игорем Кононенко.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1423 грн.
30
Теги