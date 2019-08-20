Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство относительно возможного декларирования недостоверной информации действующим народным депутатом от «БПП» Игорем Кононенко. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.



Как объяснили в антикоррупционных органах, дело было возбуждено по материалам, поступившим в НАБУ от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в июле, согласно которым Кононенко, подавая декларацию за 2015 год (исправленную), указал недостоверные сведения относительно количества и номинальной стоимости акций 3 акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, и 2 иностранных компаний, которые принадлежали ему на праве собственности, и не задекларировал полученный доход члена семьи (невестки).

Напомним, в июле 2019 года НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации Кононенко на общую сумму 7,6 млн грн.

