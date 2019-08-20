также в разделеОбщество
«Роттердам+»: Суд отказался заочно арестовывать экс-председателя НКРЭКУ 12
Эксперт: За делом Окружного админсуда Киева стоит бывший президент Порошенко 20
СБУ задержала боевика «ДНР», несколько лет жившего на Киевщине 20
В Харькове – сепаратистский скандал вокруг преподавателя военного вуза 31
Владелец отеля «Токио Стар», в котором при пожаре погибли 9 человек, арестован 13
Украинец пытался попасть в Польшу в багажнике авто 28
Дело Майдана: Суд разрешил допросить Парубия, Кличко, Луценко, Пашинского 28
Гендиректор «1+1» ушел с должности 122
СБУ заявила о предотвращении теракта на День Независимости 40
Минрегион ужесточил требования к нормам пожарной безопасности в отелях 25
Вместо парада: Полторак приказал выплатить премии военным 46
Владелец отеля «Токио Стар» потребовал отвода судьи 29
Депутата Донецкого облсовета подозревают в финансировании терроризма 17
Бывший замгенпрокурора: Дело Окружного админсуда Киева ведется с массой нарушений закона 19
На должность в АМКУ хотят назначить дочь преподавателя Зеленского 90
Украина готова сегодня начать восстановление моста в Станице Луганской 57
Нетаньяху уверяет, что его жена уважает Украину 45
Судья Вовк рассказал, как Порошенко и его окружение пытались давить на суды и мстили судьям 64

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство относительно возможного декларирования недостоверной информации действующим народным депутатом от «БПП» Игорем Кононенко. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Как объяснили  в антикоррупционных органах, дело было возбуждено по материалам, поступившим в НАБУ от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в июле, согласно которым Кононенко, подавая декларацию за 2015 год (исправленную), указал недостоверные сведения относительно количества и номинальной стоимости акций 3 акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, и 2 иностранных компаний, которые принадлежали ему на праве собственности, и не задекларировал полученный доход члена семьи (невестки).

Напомним, в июле 2019 года НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации Кононенко на общую сумму 7,6 млн грн. 
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
927 грн.
13
Теги