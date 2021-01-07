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Народный депутат Верховной Рады VIII созыва Игорь Кононенко от фракции «Блок Петра Порошенко» заявляет, что не пойдет на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 января, потому что лечится после отравления ртутью. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кононенко отметил, что из СМИ узнал о том, что НАБУ приглашает его на допрос в качестве свидетеля 11 января на 10:00.

«Почему я об этом узнал из СМИ, а не предусмотренным законом способом? Огласка в СМИ НАБУ объясняет «предварительной неявкой без уважительных причин», - написал он.

Кононенко утверждает, что не получал никаким предусмотренным законом способом повестку о вызове его в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве.

В то же время Кононенко сообщил: «К сожалению, я не смогу прибыть в НАБУ 11 января, поскольку прохожу очередной курс восстановления здоровья после пресловутого отравления ртутью несколько лет назад».

Кроме того, он добавил, что хотел бы «вернуться как можно раньше и помочь следствию в установлении истины в вопросе расследования этого уголовного производства, но из-за объективных сложностей сделать это 11 января я не смогу».

Кононенко заверил, что готов к сотрудничеству со следствием.

Экс-депутат добавил, что намерен как можно быстрее заключить с адвокатом договор об оказании правовой помощи и передать все необходимые документы.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос бывшего депутата фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря Кононенко по делу о выдаче по заниженной стоимости спецразрешения на пользование государственными недрами компании «Аркона Газ-Энергия». 
ForUm

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