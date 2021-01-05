Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос бывшего депутата фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря Кононенко по делу о выдаче по заниженной стоимости спецразрешения на пользование государственными недрами компании «Аркона Газ-Энергия». Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Кононенко вызывают в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

«Учитывая предыдущие неявки без уважительных причин на вызовы публикуем повестку о вызове свидетеля в указанном уголовном производстве Кононенко, зарегистрированного по адресу: ул. Рейтарская, г. Киев, и проживающий по адресу: ул. Радиальная., Киев, вам необходимо прибыть 11.01.2021 в 10:00 к старшему детективу Национального бюро Третьего отдела детективов Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Коцюбы Олега Павловича для участия в проведении допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 52018000000000182 от 02.03 .2018», - говорится в сообщении. Следственные действия с участием Кононенко должны состояться 11 января в помещении НАБУ по адресу: улица Василия Сурикова, 3.

По данным сервиса YouControl, указанное уголовное производство касается выдачи компании «Аркона Газ-Энергия» спецразрешения на пользование государственными недрами в Полтавской области по заниженной стоимости. Бывшего нардепа должны допросить по делу в качестве свидетеля.

