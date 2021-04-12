Недавно журналисты провели расследование и выяснили, что, вероятно, основным спонсором пятого президента и его окружения, в частности, Игоря Кононенко, является глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Как пишут журналисты, государственное предприятие «Пуща-Водица» заключило 10 инвестиционных договоров на застройку более 350 га в городе Киеве. Четыре из этих договоров (на застройку 210 га) было заключено во времена президентства Порошенко. Однако, как оказалось, условия этих договоров являются в прямом смысле убыточными для государства. По закону, застройщик самостоятельно должен платить арендную плату за землю или налог на землю. Но, последние 7 лет ГП «Пуща-Водица» платит вместо инвесторов за землю по 17 млн. гривен ежегодно. Кроме того, традиционно инвестор передает собственнику земли около 15% от застроенных площадей, но, согласно подписанным договорам, госпредприятие «Пуща-Водица» получает в среднем 4,7% от таких площадей и ничего не получает от нежилых помещений и паркомест. Потери государства от этой схемы составляют 10,3% и 15% соответственно.

«На сегодняшний день, на землях ГП «Пуща-Водица» построено 600 тыс. м.кв. площадей, в том числе ТРЦ и жилые комплексы. Можно легко посчитать, что коррупционные потери страны от схем Порошенко/Кононенко составляют более 2,6 млрд. гривен. Кроме того что уже построено, на землях ГП могут еще построить не менее 1,5 млн кв.м. жилых и нежилых помещений. Потери от коррупционных договоров, на которые уже почти получены все разрешительные документы, составят и вовсе 5,2 млрд. гривен. К примеру, это равно годовому бюджету таких украинских городов как Луцк, Тернополь, Черновцы», - сообщают СМИ.

Как пишут, в 2014-2019 годах инвесторы-застройщики коррупционным путем получили договора от ГП «Пуща-Водица» на застройку сотен гектаров земли благодаря сговору с группой П.Порошенко/Кононенко. Более того, с этой целью преступная группа назначала «своих» людей в «Пущу-Водицу», которые и подписывали экономически убыточные договора. В качестве вознаграждения Порошенко и Кононенко получают половину доли в проектах застройки.

«Как работала эта схема, приведем на конкретном примере. В 2015 году ГП «Пуща-Водица» подписало инвестиционный договор №824 с фирмой «Проектинвестстрой». По условиям договора, по указанию и при содействии группы Порошенко/Кононенко инвестор получил 86 га земли под застройку. Для понимания, на таком участке можно построить комплекс 800 тыс. кв.м. с около 9 350 квартирами, 48 тыс. кв.м. нежилых помещений и 5,5 тыс. паркомест. Но, из всего этого государству отойдет только 5% построенного жилья и ноль от нежилых помещений и паркинга. При этом, группа Порошенко/Кононенко имеет от схемы 50% от прибыли. Потери государства только от этой «сделки» составят более 1,8 млрд. гривен», - отмечают СМИ в своем материале.

Издание отмечает, что с 2019 года ГП «Пуща-Водица» передали в управление Фонда госимущества, который возглавил Дмитрий Сенниченко. Как известно, до прихода во власть он возглавлял иностранную компанию «Jones Lang LaSalle», специализирующейся на оценке и продаже недвижимости. Но, глава решил не бороться с этими схемами, а содействовать им.

«Он поставил своих людей в ГП: сначала назначил директором 60-летнего пенсионера и специалиста в сфере физкультуры и спорта Анатолия Шинкаренко, а после него якобы провел конкурс и поставил на это место Юрия Ионанова. Подконтрольные Сенниченко директора сами же и подписывали документы и разрешения - убыточные для государства, но так нужные инвесторам. Как оказалось, за эти годы инвесторы «накинули» еще и долгов на ГП «Пуща-Водица» в суме больше 100 млн. гривен, загнав потенциально процветающее предприятие в финансовую «кабалу», - говорится в материале.

За все это время, ни Сенниченко ни директора ГП «Пуща-Водица» ниразу не опротестовали в судах экономически невыгодные договора, не потребовали компенсации убытков, не обращались в правоохранительные органы и не сделали ровным счетом ничего для защиты интересов страны.

«А если это так, значит Сенниченко «крышует» потери государства в пользу инвесторов Порошенко/Кононенко. Они и забирают прибыль от этих схем с «легкой руки» главы ФГИ. Поэтому напрашивается очень простой вывод - Сенниченко спонсирует Порошенко и Кононенко. Но, главный вопрос даже не как, а почему?» - отмечает издание.