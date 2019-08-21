21 августа в эфире грузинской телекомпании «Рустави 2» не транслировалась новостная программа «Курьер», запланированная на 12:00. Вместо нее канал показал художественный фильм, сообщает Радио Свобода.

По словам источника в телекомпании, руководство канала вело переговоры с журналистами о том, чтобы дневной выпуск «Курьера» вышел в эфир, как обычно, в 15:00. Однако, по словам собеседника журналистов, работники информационной службы «находятся в режиме бойкота». Он также сообщил, что съемочные группы не выехали на съемки; нет желающих и провести новостную программу.

По словам одного из сотрудников «Рустави 2», причина бойкота заключается в том, что у журналистов нет гарантий невмешательства руководства канала в редакционную политику.

21 августа в эфире канала не было также утренних новостных программ: вместо передач, которые обычно выходят в 9 и 10 утра, транслировали сериалы. На сайте телекомпании с ночи не обновлялась новостная лента.

Накануне новый генеральный директор «Рустави-2» Паата Салия сообщил об увольнении нескольких ведущих журналистов телекомпании, в частности Георгия Габуния, который в июле в прямом эфире нецензурно обругал президента России Владимира Путина.

После этого ведущие «Курьера» Диана Джоджуа и Михеил Сесиашвили в прямом эфире заявили об отставке в знак протеста против увольнения своих коллег новым руководством канала.