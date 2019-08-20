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Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» уволило журналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире обругал президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Грузия Онлайн.

«Начальник информационной службы телекомпании ««Рустави 2» Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», — заявил на брифинге генеральный директор канала Паата Салия.

По его словам, также уволены Георгий Лаперашвили, Георгий Габуния, Нанука Жоржолиани и Эка Квеситадзе.

Гендиректор телекомпании назвал причиной увольнения ведущих журналистов конфликт интересов.

По его словам, увольнение некоторых сотрудников также произойдет после того, как они вернутся из отпуска.

Как сообщал ForUm, телеведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Госдума РФ 9 июля попросит правительство запретить импорт грузинского вина и минеральной воды, а также заморозить денежные переводы в Грузию. Также в Госдуме требуют экстрадировать и судить журналиста.
ForUm

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