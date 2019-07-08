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Грузинская телекомпания «Рустави 2» в ночь на 8 июля приостановила вещание из-за акций протеста, которые начались в связи с высказываниями телеведущего Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте телеканала.

В прямом эфире программы «Постскриптум» вечером 7 июля Габуния обругал Путина матом.

«Новости-Грузия» сообщает, что вечером 7 июля на протестную акцию под телеканалом собрались около 200 человек. Они требовали извиниться за скандальный эфир.

Руководство «Рустави 2» принесло извинения, однако участники акции не разошлись. Они стали требовать закрытия телекомпании и увольнения Габунии.

В то же время здание телекомпании забросали яйцами и бутылками с водой, на нескольких журналистов и операторов напали.

Телеканал призывает правоохранительные органы Грузии обеспечить безопасность и правопорядок.
ForUm

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