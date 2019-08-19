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Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что для формирования правительства новому составу Верховной Рады будет достаточно двух дней.

Об этом Герус заявил в интервью «Главкому», пишет Громадське.

«Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно», — сказал он.

О себе Герус отметил, что не знает, где он больше хотел бы работать — в Министерстве энергетики и угольной промышленности или в комитете Рады по вопросам энергетики.

Он также рассказал, что на должность премьер-министра есть ряд кандидатур, но раскрывать их имена он не хочет.

Как сообщал ForUm, ранее Герус отмечал, что коалиция заберет все министерские кресла.

Олигарх Игорь Коломойский назвал претендентов на кресло будущего премьер-министра Украины. «В фаворитах гонки — (экономист, директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины) Юрий Витренко и (гендиректор инвесткомпании AYA Capital и замглавы офиса президента по экономическим вопросам) Алексей Гончарук», - заявил он.
ForUm

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