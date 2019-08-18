Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на главу района Мохаммеда Юсуфа.
«По меньшей мере 12 человек погибли в результате подрыва (микроавтобуса) в северной провинции Балх в воскресенье утром», - говорится в сообщении.
Усуф добавил, что среди погибших есть двое детей и семеро женщин.
По его словам, микроавтобус с гражданскими наехал на придорожную мину.
По его мнению, взрывное устройство было заложено бойцами террористической группировки «Талибан».
Сами террористы еще не заявляли о причастности к взрыву.
Напомним, в результате взрыва на праздновании свадьбы в Кабуле (Афганистан), который произошел в субботу, 17 августа, погибли 63 человека и еще более 180 пострадали.
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