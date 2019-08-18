В результате взрыва на праздновании свадьбы в Кабуле (Афганистан), который произошел в субботу, 17 августа, погибли 63 человека и еще более 180 пострадали. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими, взрыв произошел в результате подрыва террориста-смертника. Пока ни одна террористическая группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за совершенный теракт.

Отмечается, что жертвами взрыва стали по меньшей мере 63 человека, также сейчас есть информация о минимум 182 пострадавших в результате происшествия.