В новой Православной Церкви Украины поясняют замедления переходов церковных общин Украинской Православной Церкви в новосозданную структуру - политикой новых властей.

Фото: УНИАН

Так прокомментировал на своем канале в Телеграмм глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Владимир Легойда заявление спикера ПЦУ Евстратия Зори о том, что, «если власть не будет вмешивать в дела Церкви, переходы в ПЦУ продолжатся».

«Очередное заявление представителя ПЦУ-СЦУ, поясняющее причины замедления переходов канонических общин Украинской Православной Церкви в новосозданную церковную структуру. На этот раз виноваты новые политические силы, пришедшие к власти в украинском государстве, и якобы помешавшие шедшему процессу», - написал он.

При этом спикер РПЦ отметил «странную логику» новой церковной структуры.

«Выходит, что «невмешательство государства» – это ранее бывшее потворство фашиствующим экстремистам, которые по заказу новоучрежденной Церкви отбирали храмы у канонических общин. А отказ действующего Президента Украины В. Зеленского быть агентом Фанара и марионеточной СЦУ – это, в мире фантазий, в котором живут раскольники, «вмешательство», - отметил Владимир Легойда.

Как сообщалось, в Украинской Православной Церкви отреагировали на заявления ПЦУ о том, что переходы церковных общин могут возобновиться при невмешательстве властей. Так, митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ Лука считает, что в ПЦУ надеются на то, «что и нынешний Президент будет попирать Конституцию и творить беззакония, как и предыдущий».

«Слова о том, что «если новая власть будет придерживаться законодательства и не будет вмешиваться в дела Церкви, то переходы в ПЦУ возобновятся» в истинном значении звучат следующим образом: «Если новая власть так же, как и предыдущая, будет творить беззаконие и насильственным путем отнимать храмы у УПЦ, то церковное рейдерство снова может набрать прежнюю силу», - написал он.