Принятое Кабмином решение, согласно которому Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обязана продавать газ компании «ДТЭК Восток Энерго» по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, будет стоить бюджету Украины до 300 миллионов гривен ежемесячно.



«От 100 до 300 млн грн ежемесячно будет стоить сегодняшнее решение КМУ нам и государственному бюджету. Теперь одна компания-немонополист получит право покупать у нас газ на 40% дешевле, чем население», - сообщается на странице НАК в Facebook.

Напомним, Кабинет Министров обязал НАК «Нафтогаз Украины» продавать газ энергогенерирующей компании «ДТЭК Востокэнерго» по 2895 грн за тыс. куб. м, что на 40% дешевле, чем цена газа для населения.

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