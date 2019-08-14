Показатель потребительской инфляции в Украине по итогам текущего года может не снизиться до целевого уровня около 5% и прогноза Национального банка в 6,3% на конец года. Об этом на своей странице в Facebоok сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

По его словам, с учетом роста предложения овощей и фруктов в конце лета - начале осени и эффекта ревальвации гривни, в ближайшие 1-2 месяца показатель инфляции будет оставаться низким.

Данилишин отметил, что обычно инфляция ускоряется с октября под давлением снижения предложения сырых овощей и фруктов, а также динамки курса гривни.

«Если сентябрьские выплаты по внешнему долгу, которые предварительно оцениваются в 1,7 млрд долл., удастся пройти без осложнений, а для этого есть достаточные предпосылки, влияние курсового фактора на потребительскую инфляцию не будет существенным», - подчеркнул он.

Данилишин также отметил, что ситуация с курсами валют развивающихся рынков может осложниться, а также серьезное опасение вызывает рост цен в украинской промышленности.

Напомним, в июле 2019 потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,1% (9,0% - в июне). В месячном измерении цены снизились на 0,6%.