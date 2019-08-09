В июле текущего года потребительские цены в Украине снизились на 0,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает 112 Украина.

В частности, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июле снизились на 0,7%, на одежду и обувь – на 4,5%, на жилищно-коммунальные услуги – на 2,3%.

По сравнению с июлем 2018 года в июле нынешнего года потребительские цены повысились на 9,1%. В январе-июне инфляция составила 3%.