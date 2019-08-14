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Роман Безсмертный заявил, что указ президента Владимира Зеленского об упрощенной процедуре предоставления гражданства Украины россиянам, которые подверглись политическим преследованиям в РФ, и иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе, является незаконным.

Об этом политик заявил в эфире 24 канала.

Безсмертный отметил, что авторами действующего закона о гражданстве являются он лично и Геннадий Удовенко.

«А нынешний указ, подписанный президентом Зеленским, незаконен и неконституционен. Потому что президент не имеет права устанавливать порядок приобретения или лишения украинского гражданства», – заявил Безсмертный.

По словам политика, Зеленский может только выдать акт о предоставлении гражданства или лишения, если для этого есть законные основания.

«Вместо того, чтобы человеку, который понимает украинский язык и на нем уже общается, Президент выдал, лично для меня, непонятный документ, который абсолютно никак не влияет на порядок приобретения гражданства, но создает дополнительные коллизии в украинском законодательстве», – сказал Безсмертный.

Политик заверил, что для тех, кто воевал на стороне Украины, есть возможность через комиссию при президенте Украины подать заявление о выполнении соответствующих требований и получить украинское гражданство. «Я утверждаю это, как автор этого закона. Более либерального закона о получении гражданства нет ни в одной стране мира», – подытожил он.

Напомним, 13 августа президент подписал указ № 594 по вопросу упрощения получения гражданства Украины отдельными категориями лиц.
ForUm

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