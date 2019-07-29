Украина поступает правильно, не поставляя воду в Крым, изменений в этом вопросе не планируется. Об этом сказал постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич в интервью Сегодня.

«Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной. Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма. Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция», - заявил он.

По словам чиновника, такая же позиция распространяется и на снабжение Крыма электроэнергией с материковой Украины.