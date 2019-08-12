Если нам удастся завершить реформу децентрализации чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных местных выборов, возможно, нет смысла. Об этом заявил глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александра Корниенко в интервью РБК-Украина.

Корниенко поддерживает слова Богдана о необходимости завершения реформы децентрализации.

«Я очень поддерживаю Андрея Иосифовича (Богдана, руководителя Офиса президента. - Ред.) в той позиции, и это также позиция нашей группы в комитете по вопросам государственного строительства, что нужно завершить реформу децентрализации, а затем проводить местные выборы. Если нам удастся завершить реформу децентрализации чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла», - сказал он.

По его словам, есть несколько моделей, как можно завершить реформу децентрализации. Одна из моделей предусматривает принятие изменений в Конституцию.

«Мы это сейчас изучаем, потому что там не обязательно по всем позициям делать изменения в Конституции. В Конституции достаточно широко это все выписано и несколько моделей, которые можно урегулировать законами, под это подходят», - сказал он.

Корниенко говорит, что введение института префектов является частью этих моделей.

«Мы сейчас дискутируем, на каком уровне должны быть эти префекты, сколько их должно быть и какие должны быть их полномочия - контролируя законность решений, они должны останавливать или не останавливать их, приостанавливать или останавливать и передавать в суд. Возможно, их нужно наделить еще так называемыми стратегическими полномочиями, чтобы они фактически продолжали линию президента, например, могли влиять на стратегию социально-экономического развития региона, если мы говорим про областной уровень», - сказал он.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что местные выборы уместно проводить после завершения реформы децентрализации.