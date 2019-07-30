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Местные выборы уместно проводить после завершения реформы децентрализации. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Богдан во время брифинга 30 июля, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«У нас есть проблема незаконченной реформы местного самоуправления. Часть выборов в ОТГ состоялась, часть не состоялась. Было бы совершенно логично закончить формирование ОТГ, а затем осуществить перевыборы. Но принятие такого решения - это вопрос диалога с депутатами», - отметил Богдан.

Кроме того, он подчеркнул, что проведение досрочных местных выборов невозможно без принятия соответствующего закона.

Богдан также добавил, что реформа децентрализации должна быть завершена в том виде, в котором она была запланирована, - с усилением роли общин в решении вопросов их жизнедеятельности.
ForUm

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