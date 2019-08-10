Этот день пять лет назад - 10 августа 2014 года считается началом Иловайской операции, когда украинские военные и добровольцы попытались штурмовать город Иловайск на Донбассе, передает УНН.

Целью военной операции было уничтожение укрепрайонов и блокпостов боевиков, установление полного контроля над важным стратегическим плацдармом. Бои за Иловайск продолжались почти месяц.

Позже, в конце августа 2014 года после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы.

Иловайская трагедия до сих пор считается одним из самых кровавых противостояний российско-украинской войны. По официальным данным ГПУ, в результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.

Напомним, говоря об Иловайске и Дебальцево, пятый президент отметил, что там были только российские солдаты, а также выразил возмущение тем, что маршрут выхода украинских военных из Дебальцево был обнародован в соцсети.