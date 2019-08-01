Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос Минских соглашений осенью 2014 года решался на саммите НАТО в Уэльсе, и это помогло остановить российское наступление.

«5 сентября... скоро будет пятилетие. Это решалось не в Минске. 5 сентября решалось в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО. Я об этом впервые говорю. Это было чудо. Никто не верил у нас, когда я ехал на саммит НАТО, что нам удастся подписать и остановить российское наступление», - сказал он в интервью Украинской правде, вторая часть которого опубликована в четверг.

Порошенко объяснил, почему Минские договоренности начали действовать «с не полуночи, не с 10:00, не с 12:00 дня, а с 18:00?

«Знаете почему? Потому что десантники 95-й и 79-й под руководством Муженко и Забродского должны были вернуться с рейда», - рассказал пятый президент.

«Если бы не было этого рейда, может быть, и Минска бы не было. Потому что они не понимали, какие у нас силы в тылу, и постоянно получали информацию о том, что подразделения российской армии ведут бои с неизвестно откуда появившимися украинскими десантниками. На 18:00 они вышли за линию соприкосновения, и вступил в действие Минск», - добавил он.

Говоря об Иловайске и Дебальцево, пятый президент отметил, что там были только российские солдаты, а также выразил возмущение тем, что маршрут выхода украинских военных из Дебальцево был обнародован в соцсети.

«Я точно никому не пожелаю провести такую ​​ночь, когда наши начали выходить из Дебальцево, а на ФБ (Семена) Семенченко был обнародован детальный маршрут выхода.

Ужас! Вскрыли «совершенно секретно» приказ о выходе, передали Семенченко и тот выставил на ФБ. И ты сидишь и думаешь - ну, как?! - сказал Порошенко. - И надо сейчас ночью, без средств связи, потому что полное радиомолчание, менять маршруты для того, чтобы спасти людей. Это тяжело. Здесь в Бога поверишь».

«Подчеркиваю, что мы разрушили план Путина, как бы банально это не звучало, уничтожить Украину, наказать нас за Революцию достоинства. Мы сейчас другое государство», - резюмировал Порошенко.