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В Запорожской области не допустили в продажу арбузы, в которых содержание нитратов был почти в четыре раза выше допустимой нормы. Об этом накануне сообщило региональное управление Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что на агропродовольственных рынках города Запорожье специалистами было исследовано 656 проб бахчевых культур.

«По результатам исследований выявлено 20 случаев превышения допустимого уровня содержания нитратов. Опасная продукция в количестве более одной тонны денатурирована и не допущена к реализации», – говорится в сообщении.

При исследовании бахчевых культур на содержание нитратов, минимальный показатель составлял 3,8 мг/кг, максимальный – 352,5 мг/кг, что почти в четыре раза выше допустимой нормы. Норма содержания нитратов в арбузах составляет 60 мг/кг, дынях – 90 мг/кг, сообщили в Госпродпотребслужбе.

Украинцев также призвали при покупке бахчевых на рынках, требовать экспертное заключение лаборатории, а «если покупаете в магазине – сопутствующие документы, подтверждающие безопасность этой продукции».

«Ни в коем случае не покупайте арбузы и дыни на стихийных рынках», – добавили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, в Харьковской области пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу с РФ крупной партии товаров.
ForUm

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