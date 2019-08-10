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В Харьковской области пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу с РФ крупной партии товаров.

Как сообщает Госпогранслужба, информацию о контрабанде сотрудники оперативных подразделений получили заранее, поэтому в местах возможного незаконного перемещения товаров были выставлены пограничные наряды.

На рассвете в районе населенного пункта Гурьев Казачок пограничный наряд заметил группу неизвестных, которые перемещали тюки с товаром из России в Украину. В то же время, к месту накопления товара со стороны Украины подъехали два грузовика Mercedes и Ford, из которых начали выгружать товар для переправки в РФ.

Увидев пограничников, злоумышленники начали бежать, активно маневрируя, а также пытаясь наехать на пограничный наряд. После этого пограничники применили оружие.

На месте происшествия обнаружены более 70 тюков с печатной продукцией, автозапчастями, почтовыми отправлениями и обувью.
ForUm

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