Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами установили и задержали злоумышленника, осуществившего серию «минирований» в Мелитополе.

По информации СБУ, злоумышленник воспользовался мобильным телефоном и сообщил на горячую линию полиции, что установил «взрывные устройства» по всему Мелитополю, но первым он якобы заминировал именно районный отдел полиции.

По результатам обследования помещений и близлежащих территорий на обнаружение взрывчатых веществ правоохранители установили, что сообщение о минировании ложное.

В течение нескольких часов сотрудники СБУ и Национальной полиции установили личность «анонимного террориста». Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ.

По факту ложного сообщения о минировании начато уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о объявлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Проверяется факт причастности гражданина к совершению других подобных преступлений на территории области.