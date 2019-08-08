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В Русской Православной Церкви считают, что глава новой Православной Церкви Украины давно не перечитывал Томос.

Фото: Интерфакс

Такое мнение выразил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда на своем канале в Телеграмм.

«Наверное, глава ПЦУ давно не перечитывал свой драгоценный Томос, отчего его содержание у него в памяти несколько подистерлось. А там, напомню, подчеркнуто, что все сколь-нибудь важные вопросы в ПЦУ решаются только при участии Патриарха Варфоломея, резиденция которого находится отнюдь не в Украине, а в Стамбуле, что в Турции», - написал он.

Такое предположение представитель РПЦ сделал в связи недавним высказыванием Епифания о Почаевской лавре.

«На днях, когда в день памяти Почаевской иконы Божией Матери верующие канонической Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием торжественно отмечали этот праздник в Почаевской лавре, глава ПЦУ митрополит Епифаний скорбно уязвлялся засильем «русского Православия» в этом древнем духовном центре», - поясняет Владимир Легойда. 

Он напомнил также, что глава ПЦУ «прозрачно намекал, что, будто бы, центр управления канонической Украинской Церкви находится в Москве, а не в Киеве». 

«А вот, когда Почаев, да и все остальное удастся прибрать к рукам, — упивался мечтами митрополит Епифаний, — вот тогда «все мы, украинцы, едиными устами и единым сердцем будем славить Бога в своей единой Церкви, которая не принадлежит ни одному иностранному центру», - отметил Легойда, посоветовав главе ПЦУ перечитать Томос.

Как сообщалось, в день памяти Почаевской иконы Божией Матери глава ПЦУ посетовал, что в Свято-Успенской Почаевской лавре сегодня не украинское Православие.

«К сожалению, сегодня Почаевская лавра на территории Западной Украины – очаг не украинского, а русского Православия, но мы верим, что с Божьей помощью со временем мы все объединимся в единой признанной поместной Украинской Православной Церкви. И тогда все мы, украинцы, едиными устами и единым сердцем будем славить Бога в своей единой Церкви, которая не принадлежит ни одному иностранному центру», – написал глава ПЦУ на своей странице в Фейсбук.
ForUm

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