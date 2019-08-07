Парламентская фракция партии «Слуга народа» по результатам жеребьевки поделится на 15 групп. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер политсилы Евгения Кравчук.

«Мы формируем группы во фракции, чтобы эффективно координировать ее работу, наладить внутреннюю коммуникацию. А еще благодаря этому мы сможем более слаженно и быстро нарабатывать позицию по общеполитическим вопросам, организовывать региональные поездки наших депутатов, избранных по списку, обеспечивать работу членов фракции и, конечно же, обучение (мы же обещали, что этот процесс не будет останавливаться)», – написал она.

При этом Кравчук подчеркнула 15 заместителей главы фракции - это не 15 «смотрящих». «Эти люди будут не управлять, а координировать работу. И группы мы формируем путем жеребьевки, а не на «клановой», земляческой или другой подобной основе. Фракция, как и партия, построена по сетевому принципу, мы имеем возможность собираться в различных форматах, чтобы сотрудничать и общаться для большей эффективности нашей работы», – подытожила она.

Напомним, 3 августа ЦИК объявила 225 парламентариев, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе. По состоянию на 5 августа ЦИК также признала избранными 198 нардепов в одномандатных избирательных округах.

В этом составе ВР будут 424 нардепа, из которых 254 – избранные по партийным спискам или в мажоритарных округах от партии «Слуга народа».