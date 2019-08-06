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Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в 198 и 199 одномандатных избирательных округах, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Так, на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 6 ОИО, признав избранными народными депутатами Украины следующих лиц: Балогу В.И. - в ОИО № 69, Бондаря М.Л. - в ОИО № 119, Марчука И.П. - в ОИО № 193, Рудикую С.Я. - в ОИО № 198, Зуеву М.С. - в ОИО № 207, Зуба В.О. - в ОИО № 209.

Кроме того, ЦИК рассмотрела вопрос об установлении результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 210.

30 июля  окружной избирательной комиссией ОИО № 210 были доставлены в ЦИК протокол об итогах голосования с пометкой «Уточненный», сведения которого в тот же день объявлены на заседании Комиссии.

Вместе с тем постановлением Шестого апелляционного административного суда от 3 августа 2019 года, объявленным в этот же день после 22 часов, признаны противоправными действия указанной избирательной комиссии по составлению протокола об итогах голосования в ОИО № 210 и обязано указанную комиссию принять решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках № 740073, 740247, 740273, 740283, 740299, 740308, 740311, 740323, 740595, 740598, 740608, 740612, 740613, 740618, 740639, 740950, 740951, 740954, 740957, 740972, 740976, 740309, 740590, 740640, 740607, 740617, 740624, 740583, 740601, 740243, 740635, 740600, 740625.

По имеющейся у ЦИК информации, 4 августа во исполнение вышеуказанного постановления суда указанной комиссией начат повторный подсчет голосов избирателей на избирательных участках этого ОИО и по состоянию на 16 часов 5 августа 2019 осуществлен такой подсчет в 18 из 33 избирательных участках округа, результаты которого свидетельствуют о необходимости внесения изменений в установленные итоги голосования в этом округе.

Вместе с тем, указанная комиссия по причине нехватки времени в установленный срок не может завершить повторный подсчет голосов избирателей на остальной указанных в решении суда избирательных участках, внести изменения в установленные итоги голосования, составить протокол об итогах голосования в этом округе с пометкой «Уточненный» и до 24 часов 5 августа 2019 доставить такой протокол вместе с другой предусмотренной законом избирательной документацией в Комиссию.

В связи с этим ЦИК констатировала невозможность установления Комиссией результатов внеочередных выборов народных депутатов в ОИО № 210 в отведенное для этого избирательным законом срок - не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.

Учитывая указанные обстоятельства, с целью обеспечения выполнения требований закона относительно установления результатов внеочередных выборов народных депутатов в ОИО № 210 Комиссия обязала указанную окружную избирательную комиссию не позднее 16 часов 6 августа 2019 завершить осуществление повторного подсчета.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. 

4 августа Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном округе.
ForUm

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