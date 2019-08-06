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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко справился с основной задачей в должности.  

«С основной задачей он справился – спас страну от вас. Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию. Я могу критиковать его как хотите, но не перед вами. Мы внутри разберемся сами», - сказал он в интервью российскому изданию «РБК».

«Мне казалось, он чересчур идет на поводу у наших западных советников. Они все время давили на него, чтобы он что-то решил с Приватбанком. МВФ, финансовые организации все время на него оказывали давление», - сказал Коломойский об отношениях с Порошенко.

Бизнесмен отметил, что конфликт 2005 года, «никак не всплывал в 2015-м».

«С 2014 года по 2019-й рецидивов не было. Было недопонимание, мировоззренческие расхождения. Не было никакой ссоры. Его интересовала поддержка «1+1» где-то. Ему рисовали, что он заберет Приватбанк и «1+1» свалится в качестве приза», - сказал он.

Напомним, Коломойский вернулся в Украину 16 мая после двух лет пребывания за пределами страны. Это произошло незадолго до инаугурации шестого президента Владимира Зеленского.

Олигарх называл победу на выборах президента Зеленского общей победой его и министра внутренних дел Арсена Авакова.
ForUm

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