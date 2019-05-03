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Олигарх Игорь Коломойский назвал победу на выборах президента Украины Владимира Зеленского общей победой его и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом он сказал в интервью Bihus.info.

На вопрос, поздравил ли Аваков его с победой Зеленского, Коломойский ответил: «Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа».

Денис Бигус поинтересовался, давно ли продолжается это «партнерство в контексте выборов».

«У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю (Юлию Тимошенко, - ред.) болели вместе. Мы болели против Пети (Петра Порошенко, - ред.)», - ответил Коломойский.

На вопрос, с какого момента Аваков начал «болеть против Пети», он сказал: «Не хочу за него говорить, но я бы, если бы у меня спросили, когда у него произошел «необратимый процесс», когда Петя «перешел Рубикон», то это когда по поводу сына история была (дело рюкзаков Авакова, - ред.).

 

При этом Коломоский считает, что «дело рюкзаков Авакова - высасоное из пальца»

 

«А что там было? Поставка рюкзаков? В этом есть криминал? Я помню историю с касками первыми, которые поступали, или с бронежилетами, или с берцами - это шло через нашу компанию. МВД договаривалось и шло через нашу компанию. Это в 2014 году было, там тоже были завышенные цены, потому что срочно, немедленно и сейчас», - сказал он.

 

Как сообщал ForUm, в июле 2015 года Генпрокуратура начала уголовное производство по делу о закупке рюкзаков для нужд АТО. Согласно данным журналиста Романа Бочкалы, МВД закупило рюкзаки по 3 тыс. грн за штуку на общую сумму 14,5 млн грн. Через некоторое время на YouTube появилось видео разговора лиц, похожих на Сергея Чеботаря и Александра Авакова с еще одним человеком, на котором они договариваются о поставках рюкзаков еще до проведения тендера.

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

7 ноября 2017 года на сына Авакова надели электронный браслет, однако в конце декабря Соломенский суд Киева отменил это обязательство.

В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Авакова-младшего, Чеботаря и Литвина.

Но в декабре Апелляционный суд Киева отменил это решение.

12 июля 2018 прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Василий Кричун закрыл дело и сразу после этого ушел в отпуск.

НАБУ обжаловало закрытие дела.
ForUm

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