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Центральная избирательная комиссия приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОИО № 210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля с пометкой «Уточненный», который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Также ЦИК внесла изменения в состав ОИК по выборам народных депутатов Украины ОИО № 210, образованной в соответствии с постановлением ЦИК от 31 мая 2019 № 919.

Напомним, 5 августа Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в 198 и 199 одномандатных избирательных округах.
ForUm

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