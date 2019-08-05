Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский поздравил Бориса Джонсона с убедительной победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании.

Он поблагодарил британское правительство за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь нашей стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.

Речь шла также о дальнейшем развитии украинско-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне.

Напомним, 23 июля члены Консервативной партии Британии выбрали бывшего мэра Лондона и экс-главу МИД Бориса Джонсона лидером своей политической силы. 24 июля он официально стал новым премьер-министром страны.