В воскресенье, 4 августа, в южных и восточных областях Украины ожидаются сложные погодные условия.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Вследствие перемещения активного циклона в указанных регионах возможны сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17−22 м/с.

«В отдельных районах ожидаются шквалы 25−30 м/с и град, объявлено ІІ уровень опасности», — отмечают синоптики.

4 августа дожди ожидаются в большинстве областей, кроме Киевской и Черниговской областей.

Днем температура будет колебаться от 20−23 градусов на западе до 18−21 на востоке страны, ночью 10−14, в южных областях 16−19 градусов.

Напомним, в ночь на 4 августа в результате осложнения погодных условий остались обесточены 40 населенных пунктов в Одесской и Кировоградской областях.