В результате непогоды в ночь с 3 на 4 августа в Одесской и Кировоградской области произошло обесточивание 40 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в результате сильных дождей, грозы и порывов ветра в Одесской области без электроснабжения остались 25 населенных пунктов. В Кировоградской области проблемы с электроснабжением возникли в 15 населенных пунктах.

Напомним, что в результате сильного ливня в Одессе вчера, 3 августа, поток воды снес десяток машин и развернул ливневый коллектор. На Карантинном спуске мощный поток воды снес десяток припаркованных авто и сорвал асфальтовое покрытие.