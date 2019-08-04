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В результате непогоды в ночь с 3 на 4 августа в Одесской и Кировоградской области произошло обесточивание 40 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в результате сильных дождей, грозы и порывов ветра в Одесской области без электроснабжения остались 25 населенных пунктов. В Кировоградской области проблемы с электроснабжением возникли в 15 населенных пунктах.

Напомним, что в результате сильного ливня в Одессе вчера, 3 августа, поток воды снес десяток машин и развернул ливневый коллектор. На Карантинном спуске мощный поток воды снес десяток припаркованных авто и сорвал асфальтовое покрытие.
ForUm

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