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Погода в Украине 4 августа будет штормовой, ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалы ветра. Об этом сообщается на странице синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, в воскресенье южные, юго-восточные, Днепропетровскую и Кировоградскую области, а также Приазовье накроет активный циклон, который движется с Балкан. В течение дня ожидаются сильные ливни с грозами и градом, а также шквалами ветра. В приморских районах высокая вероятность шторма.

В западных областях завтра ожидаются периодические дожди, небольшие осадки возможны также в Винницкой, Полтавской и Черкасских областях. На севере страны существенных осадков не ожидается. Однако везде предполагается усиление ветра. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +25, на юге и востоке завтра похолодает.

В Киеве воскресенье будет преимущественно сухим, но прохладным и с сильными порывами ветра. Столбики термометров в столице будут держаться на уровне +20...+22 градуса.

Напомним, недвно ливень подтопил станцию метро в Киеве.
ForUm

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