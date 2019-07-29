Аварийно-спасательные службы приступили к ликвидации последствий грозы в Киеве.
По данным КГГА, спасатели сейчас работают на территории станции метро «Дорогожичи», где произошло подтопление из-за масштабных осадков.
Также, по словам начальника Управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Романа Ткачука, пока спасатели получают сообщение о поваленных стихией деревьях и оперативно выезжают на места.
По информации Украинского Гидрометцентра, непогода продлится до конца суток.
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