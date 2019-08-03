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В Госдепе США сообщили, что второй пакет санкций, который был введен против России в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, вступит в силу через 15 дней.

В документе, который обнародовал официальный представитель Госдепа Морган Ортагус, говорится, что новые санкции, которые вводятся в соответствии с требованиями закона 1991 года, предполагают препятствование Соединенными Штатами предоставлению любых займов, финансовой или технической помощи со стороны международных институтов (МВФ или Всемирного банка) в отношении России.

Кроме того, банкам США запрещается предоставлять какие-либо займы или кредиты России.

Также ужесточаются правила предоставления России американских товаров и технологий.

В Госдепе отметили, что все эти ограничения будут действовать как минимум 12 месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против РФ за отравление в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
ForUm

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