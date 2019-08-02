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Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал, как относится к шуткам главы Офиса президента Андрея Богдана о себе. В ответ на вопрос корреспондента theБабеля Кличко отправил мем о себе и экс-мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

Городской голова Киева Виталий Кличко прокомментировал, как относится к шуткам главы Офиса президента Андрея Богдана в своей адрес.

В ответ на вопрос корреспондентки theБабеля Кличко прислал мем о себе и экс-мэре Нью-Йорка и адвокате Трампа Рудольфе Джулиани.

В основе мема — фото Кличко с Джулиани в США, где они недавно встречались. Джулиани якобы говорит: «Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта...» Похожую фразу сказал президент Владимир Зеленский, когда выгнал с рабочей встречи в Борисполе секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. Тогда Зеленский сказал: «Сейчас [и. о. главы Службы безопасности Ивану] Баканову позвоню насчет этого черта».

Утром сегодня глава Офиса президента Андрей Богдан разместил на своей странице в Faceboo матерный мем о Кличко. 

Как сообщал ForUm, мэр Киева Виталий Кличко встретился в США с бывшим мэром Нью-Йорка, советником президента США по кибербезопасности Рудольфом Джулиани. Тот назвал мэра лучом света в темном царстве.
ForUm

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