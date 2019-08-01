также в разделеСтолица
Кличко обратился в НАБУ из-за заявлений Богдана 19
Киевлян призывают сортировать и разделять мусор 14
Прохожие в Киеве задержали вора, который проглотил цепочку потерпевшей 14
От мусорников до фонтанов: в Киеве появилась фирма, которая монополизировала подряды 99
Кличко в разгар конфликта с ОП встретился с адвокатом Трампа 100
КГГА: Реконструкцию моста Патона не могут начать из-за Минкультуры 39
Кличко обратился к Зеленскому: Разве это уровень руководства офиса президента 118
Суд арестовал семерых человек, напавших на полицейского в Киеве 25
Кабмин на этой неделе не сможет уволить Кличко – Гройсман в отпуске 25
Богдан предложил Кличко сложить полномочия 206
Кличко назвал пресс-конференцию Богдана «байками из склепа» 27
Богдан: Кличко признал, что не контролирует Киевсовет 54
Свастика в киевском ТЦ: о подозрении сообщили 17-летнему парню 27
«Уставшее» стекло на «мосту Кличко» обещают заменить за два дня 33
В Киеве появились кнопки для экстренной связи с полицией 26
Вооруженный мужчина напал на ювелирку в Киеве 17
Ливень подтопил станцию метро в Киеве 35
ГосЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Киеве до конца месяца 11

При мэрстве Виталия Кличко Киев стал лучше, чем когда бы то ни было, заявил советник президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани.

«Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и является настоящим патриотом Украины. Город Киев никогда не был лучше. Он – яркий свет, сияющий в относительной темноте»,  – написал он в Twitter.

 


 

 

Как сообщал ForUm, мэр Киева Виталий Кличко встретился в США с бывшим мэром Нью-Йорка, советником президента США по кибербезопасности Рудольфом Джулиани.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5220 грн.
21
Теги