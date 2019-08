При мэрстве Виталия Кличко Киев стал лучше, чем когда бы то ни было, заявил советник президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани.

«Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и является настоящим патриотом Украины. Город Киев никогда не был лучше. Он – яркий свет, сияющий в относительной темноте», – написал он в Twitter.

Mayor Vitaly Klitchko was a great heavyweight champion and is a real patriot of Ukraine. The city of Kiev has never been better. He is a bright light shining in relative darkness. pic.twitter.com/PIN9jfAzb4