Трамп анонсував масштабну угоду щодо завершення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні можуть завершитися укладенням масштабної угоди, яка стосуватиметься не лише України, а й усієї Європи.

«Буде досягнуто згоди. Це буде масштабна угода, і вона стосуватиметься не тільки України. Вона стосуватиметься не тільки України, і я навіть можу сказати, що, можливо, вона торкнеться всієї Європи. Це буде велика, прекрасна угода, і всі будуть у захваті», – заявив американський президент під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Заява Трампа пролунала після його зустрічі 5 листопада зі спецпосланцем російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Водночас президент США не став розкривати подробиць цієї розмови.

Трамп також повідомив, що не зустрічався з представниками України. При цьому представники обох країн того дня брали участь у заході за участю першої леді США Меланії Трамп.

Під час спілкування з пресою журналісти запитали американського президента, чи порушував він на переговорах із російською стороною питання загибелі українських мирних жителів. Зокрема, вони нагадали, що внаслідок російських атак люди гинуть у власних квартирах, автобусах і школах.

У відповідь Трамп заявив, що завжди порушує цю тему. Водночас він додав, що говорить про загибель людей і з іншого боку, оскільки, за його словами, жертви є також у Росії.

Як повідомляло раніше ForUa, США проведуть переговори України та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада. Зустріч відбудеться на робочому рівні за посередництва американської сторони. Учасники планують обговорити повоєнні гарантії безпеки, деескалацію та гуманітарні питання, повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф.