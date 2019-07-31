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Мэр Киева Виталий Кличко встретился с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфо Джулиани.  

«По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины», - написал он в Facebook.

«И, конечно же, затронули тему важности развития местного самоуправления, - отметил Кличко. - Я благодарен друзьям нашей страны, которые поддерживают и помогают, которые верят в Украину! Договорились, что в следующий раз встречаемся с Руди в Киеве».

Как сообщал ForUm, руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия. 

Мэр Киева назвал пресс-конференцию Богдана «байками из склепа» и обратился к Зеленскому.

 
ForUm

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