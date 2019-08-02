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Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан подтвердил факт написания заявления на увольнение, но как его фотография появилась в интернете, ему неизвестно.

Об этом он сказал в Ивано-Франковске, где сегодня с рабочей поездкой находится Президент Владимир Зеленский, передает Укринформ.

«Заявление писал, все писали. Как оно появилась в интернете, не знаю. Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация каких-то спецслужб», - сказал Богдан.

На вопрос, есть ли у него желание уволиться, он ответил: «Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент».

Как сообщал ForUm, накануне СМИ распространили информацию относительно заявления об увольнении руководителя ОП Андрея Богдана.  

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг эту информацию.

Сегодня Зеленский сказал, что заявления об увольнении написали заранее все члены его команды, и он их подпишет, если те не смогут справиться с работой.
ForUm

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