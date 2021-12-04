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Кабинет министров Украины принял решение о запрете увольнять беременных женщин – это расценили как дискриминацию в рабочих отношениях.

Теперь работодатель официально не может уволить женщину, которая беременна или находится в отпуске по беременности и родам. Уволить нельзя и после ее возвращения на работу, пишет Хвиля.

Украинку могут уволить, если причина ее отсутствия на работе не связана:

  • с беременностью;
  • с кормлением малыша;
  • с рождением ребенка.

Кроме того, если беременной женщине необходимо пройти медобследование, за ней должна сохраниться средняя зарплата.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании правового регулирования труда некоторых категорий работников" может изменить и процедуру отпуска по беременности и родам. Нардепы предлагают установить отпуск, связанный с беременностью и родами, продолжительностью не менее 126 дней.

Кроме того, таким женщинам нельзя работать в ночные смены. А работодатели не имеют права отказывать им в трудоустройстве или снижать зарплату из-за беременности.

В 2021 году работодатели начинают снова набирать людей после снижения уровня неопределенности, связанного с коронавирусом, – реализуется отложенный спрос. Все это способствует тому, что количество открытых вакансий вновь превышает число размещенных резюме.

Как ожидают эксперты, в 2022 году 58% работодателей планируют расширяться, что внушает оптимизм.

"Все будет, конечно же, зависеть от ситуации в экономике. Из-за высокой инфляции расходы домохозяйств растут (+40%), а реальная зарплата сокращается (-2,2%). Боюсь, пока кардинальных изменений по части доходов не ожидается", – объяснил основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.
ForUm

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