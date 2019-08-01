Председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов поручил провести аудит филиала «Центр сервисного обеспечения» и отменить закупку вышиванок и вышитых полотенец. Об этом он сообщил в Facebook.

«Рушники и вышиванки покупать не будем. Поставил задачу новому директору по закупкам Сергею Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно - аудит «известного» профильной филиала «Центр сервисного обеспечения», который славится удивительными заказами. Срок - один месяц», - написал Кравцов.

Напомним, ранее Кравцов приказал отменить закупку подарочных наборов - планировалось купить сувенирные подстаканники с логотипом на сумму более миллиона гривен.

Ранее СМИ сообщили, что филиал «Центр сервисного обеспечения» Укрзализныци по результатам тендера подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен.