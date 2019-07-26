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Председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов приказал отменить закупку подарочных наборов - планировалось купить сувенирные подстаканники с логотипом на сумму более миллиона гривен.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

Кравцов поручил эти средства направить на закупку жидкого мыла для пассажирских поездов.

«Пить чай из стаканов по 2000 гривен точно не вкуснее. Хотя там есть коробка и ложка с логотипом, может, поэтому на них хотели потратить больше миллиона. Наглость у некоторых заоблачная. Закупку подстаканников остановил. Уже дал распоряжение: на эти деньги сделаем дополнительную закупку жидкого мыла в пассажирские поезда. Если считать навскидку, то за миллион можно купить около 30 тонн мыла», - написал он.

Также председатель правления Укрзализныци сообщил, что планирует проверить качество обслуживания пассажиров в поездах: «На следующей неделе будет командировка – как раз лично проверю его наличие в вагонах».
ForUm

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