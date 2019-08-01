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Приговор гражданину Федеративной Республики Бразилия Рафаэлю Лусварги, который осужден к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций «Л/ДНР», вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Такое решение Днепровский апелляционный суд принял на заседании в среду, 31 июля 2019, во время рассмотрения апелляционной жалобы, поданной стороной защиты.

В ходе судебного заседания обвиняемый Лусварги заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы, в связи с чем судом принято решение о прекращении апелляционного производства.

Согласно законодательству, вынесение судом такого решения влечет за собой вступление в законную силу судебного решения, которое было обжаловано в апелляционном порядке.

Решение апелляционной инстанции в свою очередь обжалованию не подлежит.

После заседания суда Лусварги отбыл в места отбывания наказаний.

Как сообщал ForUm, 2 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований. 

4 июня защита бразильца  подала апелляцию на решение суда.
ForUm

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