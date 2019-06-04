Защита гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, осужденного судом первой инстанции к 13 годам лишения свободы, подала апелляцию на решение суда. Информацию об этом обнародовал Павлоградский горрайонный суд Днипра, сообщает Радио Свобода.

Адвокат Лусварги Альберт Шепелев подтвердил журналистам, что апелляция уже подана. По его словам, речь идет об обжаловании решения суда в части признания вины его подзащитного по одной из двух инкриминируемых ему статей.

«Содержание апелляционной жалобы направлено на обжалование решения суда в части признания судом вины моего подзащитного по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины - участие в террористической организации. Мой подзащитный своей вины не признает. А по статье 260 - участие в незаконных вооруженных формированиях, то по ней он и в суде признавал, и писал, что признает, - об этой статье в апелляционной жалобе речь не идет», - сказал Шепелев.

В суде сообщили, что полученную апелляционную жалобу вместе с материалами уголовного производства направят в Днипровский апелляционный суд, который будет решать вопрос о начале пересмотра приговора.

2 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований.