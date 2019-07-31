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ПАО «Укрзализныця» убирает ковры в «Интерсити» и региональных поездах.  

«Антиковровая операция набирает обороты. Теперь по инициативе Александра Рудоманова – неутомимого борца с коврами – убираем «винтажные украшения» из поездов «Интерсити», «Региональный экспресс» и «Региональный поезд», - сообщается на странице компании в Facebook.

Как сообщал ForUm, Укрзализныця в этом году планирует получить 40 вагонов с шумоизоляционным покрытием для пола вместо линолиума и красных ковров
ForUm

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