ПАО «Укрзализныця» убирает ковры в «Интерсити» и региональных поездах.

«Антиковровая операция набирает обороты. Теперь по инициативе Александра Рудоманова – неутомимого борца с коврами – убираем «винтажные украшения» из поездов «Интерсити», «Региональный экспресс» и «Региональный поезд», - сообщается на странице компании в Facebook.

Как сообщал ForUm, Укрзализныця в этом году планирует получить 40 вагонов с шумоизоляционным покрытием для пола вместо линолиума и красных ковров.